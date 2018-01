Heft 3/17: All-Inclusive für alle. Behinderung und Recht

Die Kämpfe von Menschen mit Behinderung sind aktuell so präsent wie lange nicht mehr. Anhand des hohen Stellenwerts, den „Inklusion“ gerade in der bildungspolitischen Debatte angenommen hat, ließe sich vermuten, dass Diskriminierung und Ausgrenzung behinderter Menschen fortlaufend abgebaut werden. Die Beiträge in diesem Heft zeigen jedoch, dass die Kämpfe und Dynamiken immer mit Rückschlägen konfrontiert sind und auch in einem Zusammenhang mit Kategorien wie Geschlecht, Alter, Klasse, etc. gedacht werden müssen.

Einleitend untersucht Janina Ruhnau die mediale Debatte über Inklusion und das daraus resultierende Verständnis von Behinderung. Elke Hartmann stellt die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes vor, dass mehr Möglichkeiten und Selbstbestimmung für behinderte Menschen schaffen soll. Dabei untersucht sie die tatsächlichen Konsequenzen und überprüft, inwiefern das Gesetz noch mit den Forderungen behinderungspolitischer Aktivist*innen übereinstimmt. Um die Schnittstelle zwischen Feminismus und Behinderung geht es in dem Artikel von Anne-Marlen Engler, in dem sie in der Debatte um Pränataldiagnostik das Recht auf Selbstbestimmung der Schwangeren und die gehäuften Schwangerschaftsabbrüche von Embryos bei diagnostizierter Beeinträchtigung gegenüberstellt. Auf den Zusammenhang zwischen Behinderung und Geschlecht geht auch Christian Berger in seinem Artikel zu sexueller Gewalt im Menschenrechtsdiskurs ein. Außerdem wird in dem von Jannik Rienhoff geführten Interview mit Volker Beck die Notwendigkeit der Rehabilitation von verurteilten Homosexuellen deutlich. Michal Armbruster und Maximilian Pichl stellen Bücher zum Warnschussarrest sowie zum Verhältnis von Rechtsstaat und Rassismus vor. Mit rassistischen Strukturen vor Gericht beschäftigt sich schließlich auch der AK Zu Recht Münster im Rahmen einer Beobachtung des Prozesses am Lingener Amtsgericht zu einem gewaltvollen Übergriff von Securities in einer Geflüchtetenunterkunft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Eure FORUMRECHT-Redaktion

Schwerpunkt

Intro [pdf]

All-Inclusive für alle – Behinderung und Recht

Schulische Inklusion – Ein Problem der Ordnung [pdf]

Zur Konstruktion von Behinderung in der medialen Debatte um Henri

Janina Ruhnau



Das Bundesteilhabegesetz [pdf]

Oder warum Blinde baden gehen

Elke Hartmann



Anmerkungen zur Pränataldiagnostik [pdf]

Zwischen neoliberaler Eugenik und dem Kampf für das Recht auf Abtreibungen

Anne-Marlen Engler



An der Kreuzung von Behinderung und Geschlecht [pdf]

Sexuelle Gewalt im Menschenrechtsdiskurs

Christian Berger



Forum

„Ein wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit“ [pdf]

Interview mit Volker Beck zum § 175 StGB

Jannik Rienhoff



Zur Vernunft gebracht [pdf]

Eine Rezension zu „Haftschaden – Die Folgewirkungen von Jugendarrest und Warnschussarrest“ von Christoph Müller

Leoni Michal Armbruster



Das Problem heißt Rassismus [pdf]

Überlegungen nach einer Prozessbeobachtung

Hannah Espin Grau / Saskia Piotrowski



The Dark Side of Law [pdf]

Maximilian Pichl



Let’s go to work [pdf]

Der feministische Juristinnen*tag in Hamburg 2017

Vera Fischer / Theresa Tschenker



Autor_innen Aufruf [PDF]

Recht Kurz [PDF]

Die Polizei, dein Freund und Täuscher

Senta Hirscheider, Nürnberg



Gericht verharmlost häusliche Gewalt

Theresa Tschenker, Berlin



Kurzer Prozess mit einem Reichsbürger

Laura Jäckel, Freiburg

Arbeitskampf auf Betriebsgelände

Julika Walter, Freiburg

Ein Recht auf Selbsttötung?

Vera Fischer, Freiburg

Rechtsverletzungen in der ungarischen Transitzone

Maximilian Pichl, Frankfurt am Main



Politische Justiz [PDF]

Das große G20-Special

Sammelsurium [PDF]

Kein Schadensersatz für Misshandlungen nach dem 11. September 2001