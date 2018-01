Heft 4/17: Meins. Deins. Bürgerliche Kategorien

Meins. Deins.

Bürgerliche Kategorien

Für unseren Schwerpunkt zum Thema Eigentum baten wir um Einsendungen, die sich aus kritischer Perspektive mit den beiden Themen beschäftigen. Wir freuen uns über diverse Beiträge, die ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema gefunden haben. Abseits des Schwerpunkts haben wir dieses Mal auch im Forum gleich mehrere spannende Beiträge.

Zunächst geben Henning Meinken und Eric von Dömming einen Überblick über Eugen Paschukanis‘ Hauptwerk „Allgemeine Rechtslehre und Marxismus“. Für den marxistischen Rechtstheoretiker sind die Marx’schen Kategorien „Wert, Ware, Recht“ zentrale Bezugspunkte. Auch Harald Haslbauer schließt (wenngleich kritisch) an Marx an und erklärt, wie eine „Subjektivierung des Kapitals in Eigentum und Person“ stattfinde. Einen neuen Ansatz zur Kritik des Eigentums verfolgt Daniel Loick. In seinem Buch „Der Missbrauch des Eigentums“ ergänzt er bestehende Kritiken des Eigentums um eine genuin politische Form der Kritik. Aus dieser folgt: „Lieber Instandbesetzen als Kaputtbesitzen“. Eric von Dömming hat ihn hierzu interviewt. Karla Ónodi beschäftigt sich mit dem emanzipatorischen Potenzial von Fabrikbesetzungen in Argentinien und den Problemen, denen sich die Beschäftigten der angeeigneten Betriebe ausgesetzt sehen. Angesichts dieser stellt sich die Frage: „Selbstverwaltung in der Krise?“ Leoni Michal Armbruster war in Uganda und hat dort mit Mitgliedern der LGBTI-Bewegung gesprochen. Diese sei „[g]esellschaftlich geächtet, rechtlich stranguliert und dennoch wächst sie“. Senta Berger und Anja Gmeinwieser haben die stereotypen Zuschreibungen an Geschlechtlichkeit untersucht, die mit der „Straffreiheit weiblicher Homosexualität“ nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 1950er Jahren transportiert werden. „Der ‚Code of Conduct for NGOs‘ und seine (Un-)Vereinbarkeit mit internationalem Seerecht“ ist Gegenstand des Artikels von Katharina Breiltgens. Zahlreiche in der Seenotrettung tätige Nichtregierungsorganisationen haben die Unterschrift unter dem Codex verweigert.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Eure FORUMRECHT-Redaktion

Schwerpunkt

Meins. Deins. Bürgerliche Kategorien

Jewgeni Paschukanis‘ Marxistische Rechtstheorie

Eric von Dömming / Henning Meinken



Ein Interview mit Daniel Loick

Eric von Dömming



Zur Notwendigkeit von abstraktem Verfügen und der abstrakten Subjektivität des Rechts

Harald Haslbauer



Sexuelle Gewalt im Menschenrechtsdiskurs

Karla Ónodi



Forum

Begründet vom BVerfG am 10. Mai 1957

Anja Gmeinwieser / Senta Hirscheider



Gesellschaftlich geächtet, rechtlich stranguliert und dennoch wächst sie

Leoni Michal Armbruster



Der „Code of Conduct for NGOs“ und seine (Un-)Vereinbarkeit mit internationalem Seerecht

Katharina Breiltgens



Die Gefahr der sozialen Gleichbehandlung

Hannah Findenegg, Freiburg



Die Grenzen der Erfingung neuer Steuern

Henning Meinken, Frankfurt am Main



Noch mehr Macht der Mehrheit

Julika Walter, Freiburg

Dem Staat zum Wohl

Malte Stedtnitz, Phnom Phen



Soziokulturelles Existenzminimum kann gekürzt werden

Antonia Strecke, Freiburg

Sex für Frauen über 50 ist nicht wichtig – oder doch?

Senta Hirscheider, Nürnberg



Verfolgungseifer – Doppelstandards

Neuwahlen in Kenia angeordnet