Heft 3/16: Bild der Frau* – Konstruktionen. Normierung. Gewalt

Anfang des Jahres, als wir zu diesem Schwerpunkt aufriefen, war Sexismus in aller Munde. Auf die Silvesternacht in Köln und die dort geschehenen Übergriffe folgte, zumeist in den „Mainstream“-Medien, eine haarsträubende Berichterstattung. Für die ForumRecht-Redaktion ist das Thema jedoch komplexer, Zeit für ein passendes Heftthema. Auch die Vielzahl der Einsendungen – diese Ausgabe hat 20 Seiten Überlänge – zeigt, wieviel es zum Thema „Geschlecht“ zu sagen gibt.

Berit Völzmann leitet den Schwerpunkt auf den Seiten 80 bis 85 mit ihrem Artikel zu Sexismus in der Werbung ein. Sie konstatiert, dass sich der Sexismus einer Gesellschaft auf besondere Art in den Medien zeigt und geht der Frage nach, wie dem rechtlich begegnet werden kann. Ähnlich setzen Juliane A. Ahrens und Annemarie Aumann an: Sie nehmen in ihrem Artikel, Seite 86 bis 88, einen Werbespot zum Anlass um über die ungenügende Rechtslage für erkrankte „Vollzeit-Mütter“ zu sprechen. Es folgt ein Artikel von Michelle Dörlemann über geschlechtsbasierte und sexualisierte Gewalt in der demokratischen Republik Kongo. Sie erläutert auf den Seiten 89 bis 93 die aktuelle und historische Entwicklung und zeigt auf, wie verwoben sexuelle Gewalt mit Konflikten und dem Recht in diesem Land sind. Christian Berger und Nicole Zilberszac erweitern den Schwerpunkt mit einem rechtstheoretischen Artikel zu feministischer Rechtskritik. Auf den Seiten 94 bis 98 beleuchten sie inwieweit das Recht vom Geschlecht normiert wird und inwieweit das Recht Geschlecht normiert.

Ab Seite 99 geben Anne Pertsch und Michael Bader in ihrem Artikel einen Überblick über feministische Perspektiven auf Sexarbeit, ihre rechtliche Regulierung und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Daran anschließend führt Sonja Dolinsek auf den Seiten 104 bis 107 in das Konzept der „Politiken des Handelns“ ein und analysiert die aktuelle Prostitutionspolitik.

Den Schwerpunkt schließt ein Kongressbericht von Seite 108 bis 109 vom AK „zu Recht“ zu dem Kongress „SCHLECHT und Gerecht – Sexismus im Studium“.

Schwerpunkt

Bild der Frau* – Konstruktionen. Normierung. Gewalt

Sexismus in der Werbung als rechtliches Problem

Ein Werbespot als unfreiwilliger Verweis auf die rechtliche Situation der „Vollzeit-Mutter“

Geschlechtsbasierte und sexualisierte Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo

Was ist, was soll, was kann „Geschlecht im Recht“?

Eine Forderung nach Entmischung

Vergeschlechtlichte Politiken des Handelns

Ein Kongress zu Sexismus in der (juristischen) Ausbildung

Forum

Verfahren wegen rassistischer Brandstiftung – ein Prozessbericht

und dem Versuch der Kriminalisierung durch die Staatsanwaltschaften

Eine Rezension zu „Isolation und Ausgrenzung als post/sowjetische Erfahrung“

Rechtsunsicherheit bleibt

Juristische Vernetzung jenseits von Universität und Berufsvereinigung

„Klassenkampf“ per SMS

Vergewaltigungsvorwurf von Meinungsfreiheit geschützt

Wer austeilt muss auch einstecken können

Kündigungen wegen Sitzstreiks und Pfandbons

Sicherheit 2.0

Durch Repression zur Integration?

Afd-Richter- Kettenbefristung – Fußballfans

Racial Profiling

Bericht zum BAKJ-Kongress in Leipzig: „Recht queerfeministisch – eine kritische Auseinandersetzung mit Geschlecht im Recht “