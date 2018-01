Heft 2/17: Umweltzerstörung – ein Survival Kit

In Zeiten, in denen nach wie vor auf fossile Brennstoffe gesetzt wird und nachhaltiges Wirtschaften von einem profitorientierten Wirtschaften in Frage gestellt wird, ist der Streit für den Schutz der Umwelt unabdingbar. Einen Beitrag hierfür kann auch das Recht leisten. Gleichzeitig spielt das Umweltrecht, beispielsweise im Zusammenhang mit Klimaprotesten, immer wieder bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine Rolle. Einigen aktuellen Thematiken des Umweltrechts wollen wir in dieser Ausgabe den Schwerpunkt widmen. Die Einordnung des Umweltrechts in seinen sozialen Kontext wird dabei an verschiedenen Stellen durch unsere Autoren*innen aufgegriffen werden.

Der Schwerpunkt beginnt mit einem Artikel von Philipp Schulte, der den Zusammenhang aufzeigt zwischen dem kapitalistischen Wachstumsbegriff und den Beeinträchtigungen des Ökosystems. Hierbei beschreibt der Autor auch, welche Rolle das Recht in einer Postwachstumsgesellschaft spielt (Seite 37- 40). Anschließend beschäftigt sich Franca Bülow auf den Seiten 41- 43 mit nachhaltiger Landwirtschaft und untersucht nicht nur dessen Verankerung in der Praxis, sondern auch im EU- Recht und im Verhalten

von KonsumentInnen. Thorsten Deppner und Jana Gaßner berichten in einem Interview auf den Seiten 44- 46 von der Tätigkeit als Umweltrechtsanwälte*innen und gehen dabei

unter anderem auch auf ihr kritisches Selbstverständnis ein. Ein weiterer praktischer Einblick wird sodann von einem Zusammenschluss von Menschen von AntiRRR und Ende Gelände gewährt, die ihre Repressionserfahrungen im Zusammenhang

mit Protesten gegen den Braunkohleabbau darstellen (Seite 47- 49). Abschließend erörtert Christina Plank auf den Seiten 50- 52 in einem Interview mit Stephan Pabst das Konzept

der solidarischen Landwirtschaft und die Herausforderungen, mit denen sich die solidarische Landwirtschaft konfrontiert sieht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Eure FORUMRECHT-Redaktion

Schwerpunkt

Intro [pdf]

Umweltzerstörung – ein Survival Kit

Mit Recht ohne Wachstum [pdf]

Gegen den gescheiterten Kapitalismus hilft das Recht

Philipp Schulte



Nachhaltigkeit auf die Felder und den Tisch [pdf]

Von SoLaWi, GAP und Foodsharing

Franca Bülow



Umweltrecht in der kritischen Praxis [pdf]

Interview mit der Rechtsanwältin Jana Gassner und dem Rechtsanwalt Thorsten Deppner

Katharina Breiltgens



Der rechtliche Kampf gegen die Klimabewegung [pdf]

RWE übt neue Formen der Repression gegen Klima-Aktivist*innen

AntiRRR / Ende Gelände



Solidarische Landwirtschaft: Wir wachsen Zusammen [pdf]

Ein Gespräch mit Stephan Pabst

Christina Plank



Forum

Einheitsgewerkschaft oder Gewerkschaftsvielfalt? [pdf]

Plädoyer für das Streikrecht und gegen das Gesetz zur Tarifeinheit

Marie Diekmann / Pascal Annerfelt



„Der Saal muss voll sein!“ [pdf]

Gedanken zur politischen Prozessführung

Rote Hilfe Frankfurt/M.



Der Front National und die Republik [pdf]

Eine Geschichte des französischen Rechtsradikalismus

Nathan Weis / Thilo Herbert



Autor_innen Aufruf [PDF]

Recht Kurz [PDF]

Strafgefangene bleiben offline

Julika Walter, Freiburg



EGMR: Rückschlag für den Flüchtlingsschutz

Maximilian Pichl, Frankfurt am Main



Als Kriegsgefangener vor den Deutschen Gerichten

Imke Rickert, Berlin

Mal wieder kein Arbeitsschutz in der Kirche

Leoni Michal Armbruster, Freiburg

Politische Justiz [PDF]

Verfassungsfeindlich, aber zu vernachlässigen – Fragwürdige Würdigungen

Sammelsurium [PDF]

Afrika und das Völkerstrafrecht

BAKJ-Sommerkongress 2017