Interview mit Philip Rusche

Was machst Du heute?

Ich bin seit dem Frühjahr 2023 arbeitslos. Das genieße ich sehr. Davor war ich gut zehn Jahre als Rechtsanwalt im Migrationsrecht tätig. Das habe ich auch sehr genossen, rückblickend mehr als gut für mich war.

Wann und wie lange warst Du bei der Forum Recht? Wie bist Du in die Redaktion gekommen? Was hast Du in der Redaktion für Aufgaben übernommen?

Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht so ab 2005 bis etwa 2011. Ich wurde ganz klassisch nach einer durchzechten Nacht auf einem bakj-Kongress angeworben, könnte in Hamburg oder Münster passiert sein. Ich habe glaube ich fast alles mal gemacht, ich erinnere mich noch gut an Vertrieb und Finanzen. Das ganze Papier ey.

Was hat die Arbeit bei der Forum Recht für Dich bedeutet? Was bedeutet sie für Dich heute?

Ich glaube ich habe viel über Textarbeit gelernt. Ich habe die Treffen und die Leute geliebt, diesen speziellen nerdigen Humor auf den Wochenenden. Mit einigen Redaktions-Kolleg*innen bin ich noch in sehr gutem Kontakt, mit anderen leider nicht mehr. Ehrlicherweise hat sich das daran entschieden, wer schließlich doch in Berlin gelandet ist. Ich schau heute noch sehr gern auf meine Redaktionsarbeit zurück, war eine tolle Zeit.

Hast Du eine Lieblingserinnerung an Deine Zeit in der Redaktion? Einen Artikel, der Dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ein Heftcover? Ein Erlebnis?

Ohje, das ist eine schwierige Frage. Es gab mal ein sehr hippieskes Redaktions-Treffen auf einem Bauernhof im ländlichen Schleswig-Holstein, das war klasse, weil wir als Redaktion total schön bonden konnten. Mein Lieblings-Heft war „Import/Export – Koloniales Recht und postkoloniale Verhältnisse“. Ich hatte den Schwerpunkt verantwortet, könnte also daran liegen.

Liest Du die Forum Recht noch? Wie gefällt sie Dir heute? Was würdest Du ändern?

Ja, ich habe sie im Abo und lese sie gerne, allerdings nicht mehr Zeile für Zeile wie früher. Ich mag den Humor immer noch. Und das Layout. Änderungswünsche habe ich keine, würde mir auch komisch vorkommen, hier welche zu äußern.