BAKJ Sommer 2022

Über zwei Jahre gab es keinen BAKJ in Präsenz mehr. Über diese Zeit hat sich bei allen AKJ-Gruppen viel geändert. Einige alte aktive Mitglieder sind in das Repetitorium gegangen und haben sich deswegen zurückgezogen und die Strukturen haben unter den Corona-Maßnahmen teilweise gelitten. Aber dafür sind auch viele neue Kritische Jurist:innen dazu gekommen. Für viele von ihnen war es auch das erste Bundestreffen der AKJs.

Das Treffen stand unter dem Motto: „Ambivalenz von Recht – Recht als Herrschafts- und Emanzipationsinstrument“ und fand in Würzburg statt. Gestartet wurde das Treffen mit einem Vortrag von Daniel Loick. Der Philosoph wurde online zugeschaltet und hielt einen Vortrag angelehnt an seinen Aufsatz „Das Anrecht auf Grausamkeit. Recht und Affekt; Moria, abolitionistische Strategien“ (veröffentlicht 2021 in der Zeitschrift Kritische Justiz).

Am Haupttag des Kongresses gab es 2 Workshop-Phasen mit jeweils 3 interessanten Veranstaltungen. In Phase 1 referierte Sué Gonzales Hauck zu dem Thema „Mit rassistischem Recht gegen Rassismus? Ambivalenzen des Rechts zwischen Strukturellem Rassismus und Widerstand“, Susanna Rossbach zu „Der Weg zur geschlechtlichen Selbstbestimmung in Deutschland – Eine Geschichte von Herrschaft oder von Emanzipation durch das Recht?“ und Jaqueline Sittig zu „Geschlecht und (Straf-)Recht“. In allen Workshops konnte aufgrund von kleinen Gruppen sich produktiv ausgetauscht und diskutiert werden.

In Workshop-Phase 2 referierte Pascal Annerfelt über „rechtliche Dimension prekärer Beschäftigung“ und Benjamin Derin zu dem Thema „Helfer, Gegner, Staatsgewalt? Funktion, Praxis und Kritiken der Polizei“. Auch der AKJ Halle hielt selber einen Vortrag („Unsicherheit durch Sicherheitsbehörden – Waffenverbotszonen abschießen“) zu einer unter anderem von ihnen unterstützen Kampagne zur Abschaffung von Waffenverbotszonen und gefährlichen Orten.

Vielen Dank an den AKJ Würzburg für die Organisation des Kongresses und der interessanten Vorträge. Über den durch die Vorträge gegebenen Input konnten sich in einem Open Space und zwischen den Veranstaltungen ausgetauscht werden. Am finalen Tag wurden innerhalb des BAKJ Plenums Initiativen zur Stärkung des Netzwerks des BAKJs beschlossen.

Durch diesen Kongress konnten alle AKJs viel Inspiration sammeln für weitere eigene ehrenamtliche Initiativen und das BAKJ Netzwerk gestärkt werden.